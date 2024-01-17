Son dakika haberi Başsavcılar Yargıtay üyesi oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 4 yeni üye seçilmesini kararlaştırdı. Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı yeni Yargıtay üyeleri oldu.
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Giriş: 17.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:30
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