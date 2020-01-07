Batman'ın Kozluk ilçesindeki Ünsaldı Jandarma Karakolu'nda dün gece akılalmaz bir olay meydana geldi. Güvenlik korucusu Şakir Erikli (33),henüz bilinmeyen bir sebeple birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlu silahla ateş açtı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, İKİ KİŞİ YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre açılan ateşte Şakir Erikli'nin kuzeni 1 çocuk babası Veysi Erikli (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Güvenlik korucuları Yakup Kıral ve Orhan Avcı ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Yaralı Kıral ile Avcı'nın hastanenin acil servisinde tedavisi sürerken, Veysi Erekli'nin cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Şakir Erikli'nin sorgusu sürüyor.
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