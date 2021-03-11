Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Batman'daki servis faciasında sürücü tutuklandı - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Batman'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı

Batman'ın Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu öğrenci Yasemin (16) ve Selim Barlık (18) kardeşlerin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı kazada sürücü Eşref Yavuz, tutuklandı

Son dakika: Batman'daki servis faciasında sürücü tutuklandı - Haberler
DHA

Kaza, dün sabah saatlerinde Gürgenli köyü mevkisinde meydana geldi. Gürgenli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyan Eşref Yavuz, 72 BC 774 plakalı ve 14 kişi kapasiteli servis minibüsüne iddiaya göre, bölgede çalışan tekstil işçilerini de aldı.

DHA'nın haberine göre, Yavuz'un yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, öğrenci Yasemin ve Selim Barlık kardeşler yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında sürücü Eşref Yavuz, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sason İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan Yavuz, adliyeye sevk edildi. Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ, 15 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Yasemin ve Selim Barlık kardeşler dün gözyaşlarıyla toprağa verilirken, kazada yaralanan 15 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
GÜNDEM"İstiklal Marşı'nın 10 kıtası milli andımızdır"
Adana'da, FETÖ sanığı eski Ankara İl Jandarma Komutanı albay Cengiz Tarım'a 21 yıl 8 ay hapis
GÜNDEMJandarma komutanının cezası belli oldu
Pandeminin 1 yılı
GÜNDEMPandeminin 1 yılı
DEHŞET! Ceren'i gömdükleri çukurun üzerinde sofra kurup... - Haberler
GÜNDEMCeren'i gömdükleri yerde sofra kurmuşlar!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alanında destan yazdık
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alanında destan yazdık
Son dakika: MHP'li Ersoy'dan Akşener ve Davutoğlu'na tepki - Haberler
GÜNDEMMHP'li Ersoy'dan Akşener ve Davutoğlu'na tepki
Son dakika: Soylu'dan servis faciası hakkında önemli açıklama - Haberler
GÜNDEMSoylu'dan servis faciası hakkında açıklama
Son dakika: Sultanbeyli'de iki kardeşe silahlı saldırı! - Haberler
GÜNDEMSultanbeyli'de iki kardeşe silahlı saldırı!
SON DAKİKA! Hint Okyanusundaki dehşette istenen ceza belli oldu! - HABERLER
GÜNDEMOkyanustaki dehşette istenen ceza belli oldu!
VAHŞETİN İZLERİ! Son dakika: Mervenur Polat'ı bu pencereden atmış! - Haberler
GÜNDEMMervenur'u bu pencereden atmış!