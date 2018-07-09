Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 30 bin Suriyeli Türkiye’ye dönerken, dönüşler 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen devam ediyor.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye'ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor.

30 bin Suriyeli Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı.

40 dereceyi aşan sıcağa aldırmayan Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'nda gelerek sıraya giriyor. Suriyeliler, işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemler yapıldıktan sonra Suriyeliler otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen, Suriyeliler, Türkiye’ye dönerken, ülkelerinde Ramazan Bayramı'nı geçiren Suriyeliler, Türk yetkililere sundukları bu hizmetten dolayı teşekkür ettiler.