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Haberler Sosyal Güvenlik Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme tarihi açıklandı! 2022 Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
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Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı açıklandı

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2-7 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılacak

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme tarihi açıklandı! 2022 Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı açıklandı
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HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,

tarihinde ödenecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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