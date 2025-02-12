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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi

        İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar, sis ve kar yağışı sebebiyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 07:55 Güncelleme: 12.02.2025 - 07:55
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        Bazı Şehir Hatları iptal edildi
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        Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Duyuruya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

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