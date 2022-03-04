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BBC İcra Kurulu Başkanı Tim Davies, yaptığı açıklamada, Rusya'nın söz konusu kararının, bağımsız gazetecilik sürecini suç haline getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu istenmeyen gelişmenin tüm sonuçlarını değerlendirirken, bu, bize tüm BBC gazetecilerinin ve Rusya'daki destek personelinin çalışmalarını geçici olarak askıya almaktan başka seçenek bırakmıyor. BBC Rusça servisimiz, Rusya dışından çalışmaya devam edecek. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir ve sadece işlerini yaptıkları için onları cezai kovuşturma riskine maruz bırakmaya hazır değiliz. Cesaretleri, kararlılıkları ve profesyonellikleri için hepsini takdir etmek istiyorum."

Davies, Ukrayna'daki ve dünyanın dört bir yanındaki BBC gazetecilerinin, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında haber yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.