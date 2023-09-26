Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve çifte vahşetle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Bebek'te yaşanan olayda, kendilerini taksiye almayan şoförle tartıştığı iddia edilen Engin Göregen ile Mazlum Doğan adlı 2 tekne çalışanı, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kan donduran olay 3 gün önce Beşiktaş Bebek Mahallesi’nde gece 01.00’de meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kendilerini taksiye almayan şoförle tartıştığı iddia edilen Engin Göregen ile Mazlum Doğan adlı 2 tekne çalışanı, tartışmaya sonradan katılan 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan 2 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
OLAYA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştıkları belirlenen çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunan H. E. A. M.O.B., G.Ö., H.G. ve E.L. adlı şüphelileri gözaltına aldı.
Olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde yola taşan kavgada 2 kişinin kalabalık grup tarafından dövüldüğü görülüyor.
ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER
Yapılan soruşturmada ifade veren şüpheliler, kavganın laf atma ve karşılıklı küfürleşmenin ardından ortaya çıktığını iddia etti.
Soruşturmanın ardından işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye gönderildi.