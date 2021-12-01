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Dün motorine yapılan 44 kuruşluk indirimden sonra, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine de 58 kuruşluk indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan(EPGİS) yapılan açıklamada, 02/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 58 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşti

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.