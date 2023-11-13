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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak'ta yangın faciası: 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralandı

        Şırnak'ta apartmanın kazan dairesinde yangın faciası: 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralandı

        Şırnak'ta bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın, faciaya dönüştü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 07:10 Güncelleme: 13.11.2023 - 07:12
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        Şırnak'ta yangın faciası: 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralandı
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        Şırnak'ta bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında H.T. (14) yaşamını yitirdi, 3 çocuk ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; yangın, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi 513'üncü Sokaktaki TOKİ AB5-6 Blokta meydana geldi. Apartmanın kazan dairesinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALANAN 4 ÇOCUKTAN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Yangında yaralanan 4 çocuk, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hastanedeki yaralı çocuklardan H.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan 3 çocuk ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada yangına ivedilikle müdahale edildiği, yaralıların Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve yaşanan olayla ilgili Valiliğin incelemelerinin devam ettiği ifade edilerek, "Şırnak Valiliğimiz, süreçle ilgili yürütülen çalışmaları bizzat yakından takip etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

        VALİ CEVDET ATAY OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet Mahallesi 513'üncü sokaktaki TOKİ AB5-6 Blok apartmanının kazan dairesinde çıkan yangında H.T'nin (14) hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da ağır yaralandığı olay yerine giderek, incelemelerde bulundu.

        Olay yerindeki ekiplerden bilgi alan Vali Atay, hayatını kaybeden H.T'nin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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