Son dakika... Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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