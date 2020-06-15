Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana daha geldi. AFAD'ın geçtiği verilere göre; Merkez üssü Kaynarpınar olan Bingöl'de saat 09:51 sularında 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bingöl dün akşam saatlerinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem ile sallanmıştı.

SON DEPREMLER LİSTESİ VE HARİTASI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 HAZİRAN 2020

2020.06.15 09:51:28 39.3537 40.7510 5.0 -.- 5.5 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:24:37 39.3787 40.7547 13.1 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:22:44 39.3800 40.7413 14.3 -.- 2.2 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:09:58 39.3755 40.7557 20.4 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 09:06:33 39.3530 40.6932 5.0 -.- 2.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:46:35 38.9502 27.8760 1.9 -.- 2.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.15 08:30:56 39.3632 40.7387 7.3 -.- 2.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:30:02 39.3593 40.7292 5.0 -.- 3.5 3.7 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:27:54 38.3895 39.1375 4.9 -.- 0.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.06.15 08:27:56)

2020.06.15 08:12:36 39.3402 40.7283 5.0 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 08:03:58 37.1133 28.6143 7.9 -.- 2.4 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2020.06.15 07:55:28 39.3928 25.5612 9.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.06.15 07:36:49 39.3682 40.6440 6.3 -.- 2.0 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:34:06 39.3302 40.7257 5.0 -.- 2.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:24:58 39.3913 40.7048 6.7 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) REVIZE01 (2020.06.15 07:24:58)

2020.06.15 07:13:11 39.3668 40.6185 11.1 -.- 1.8 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:12:10 39.3735 40.6702 11.0 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 07:09:02 38.2982 38.8512 19.7 -.- 1.4 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.06.15 07:09:02)

2020.06.15 07:04:18 39.3535 40.6480 4.6 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:43:53 39.3457 40.6568 5.5 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:21:35 39.3487 40.7258 5.0 -.- 2.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.06.15 06:19:33 39.3630 40.6128 5.1 -.- 2.2 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel