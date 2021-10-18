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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bir 'yan baktın' dehşeti daha!
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Bir 'yan baktın' dehşeti daha! Katil 15, kurban 17 yaşında

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, üniversiteye hazırlanan lise öğrencisi Halil İbrahim Baycengiz, dershane çıkışı 'yan baktın' vahşetine kurban gitti. 17 yaşındaki Baycengiz, tartıştığı 15 yaşındaki E.A. ile İ.Ö. tarafından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan liseli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: Bir 'yan baktın' dehşeti daha!
Bir 'yan baktın' dehşeti daha!
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İHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, iddiaya göre 'yan baktın' tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, geçen cumartesi günü Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 359. Sokakta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Talaytepe Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Halil İbrahim Baycengiz, dershane çıkışı eve giderken, sokakta iddiaya göre "Neden yan baktın?" diyen 15 yaşındaki E.A. ve İ.Ö. ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. E.A. ve İ.Ö.'nün saldırısına uğrayan Halil İbrahim Baycengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Baycengiz, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Halil İbrahim Baycengiz. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada E.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

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