Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarına şehir merkezindeki yolları ve kaldırımları temizleyerek başladı.

Ekipler kaza ve olumsuzluklara karşı ise tuzlama çalışması yapıyor.Kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ederken bir yandan da şehir içi araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor. Özellikle ana arterlerde yoğunlaşan tuzlama çalışmasıyla buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçiliyor.