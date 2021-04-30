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Son dakika haberler... Tam kapanmanın ardından birçok kentte ek tedbir kararı

Dün akşam başlayan tam kapanmanın ardından birçok kentte ek tedbir kararı alındı. Kocaeli, Kütahya, Kastamonu, Kars ve Sakarya'da "tam kapanma" döneminde marketlerdeki bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi

SON DAKİKA! Tam kapanma yetmedi! O kentlerde yeni korona tedbirleri... - Haberler
Birçok kentte yeni kararlar
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AA

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

"SATIŞI HALİNDE İDARİ İŞLEM UYGULANACAK"

Toplantıda alınan kararlar Valiliğin internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan iş yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı belirtildi.

HIRDAVAT VE ZÜCCACİYE ÜRÜNLERİ YER ALIYOR

Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda da, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde satışına kısıtlama getirilen ürünlerle ilgili marketler gerekli önlemleri aldı.

Kentte ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, bu ürünler için müşteri yoğunluğu yaşanmaması için alınan tedbirler marketlerde uygulanıyor. Kararın ardından Kütahya'daki bazı marketler, belirtilen ürünleri raflardan toplarken bazıları da söz konusu ürünlerin bulunduğu stantlara şerit çekti. Alışveriş için markete gelen vatandaşlardan İrfan Irk, alınan kararın yerinde olduğunu düşündüklerini belirterek, "Ben de esnafım, tam kapanmadan dolayı iş yerimi açmıyorum. Marketler için alınan bu karar çok iyi oldu. Herkesin işini yapması lazım. Marketin gıda satışı dışındaki ürünleri satması doğru değil." dedi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar vermiş, karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edilmişti.

KASTAMONU'DA 10 GÜNLÜK KARANTİNA KARARI

Kastamonu Valisi Avni Çakır da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde özellikle İstanbul'dan Kastamonu'ya yoğun nüfus girişi olduğunu belirterek, "İlimize dışarıdan uzun süreli konaklama aracığıyla gelen vatandaşlarımızın 10 gün kendilerini karantinaya almalarını istedik." dedi.

Vali Çakır, kent genelinde vatandaşların kısıtlamalara uyduğunu söyledi. Vatandaşların desteğini ve hassasiyetini beklediklerini dile getiren Çakır, "Her vatandaşımızın bu konuda desteğini bekliyoruz. Bu anlamda oluşturmuş olduğumuz denetim noktalarında yoğun şekilde denetim faaliyetlerimizi devam ediyoruz. İzinsiz, geçerli mazereti olmadan sokaklara çıkan vatandaşlarımızı önce ikaz, daha sonra da gerekiyorsa cezalandırma suretine gideceğiz." diye konuştu.

Tam kapanma sürecinde özellikle İstanbul'dan Kastamonu'ya yoğun bir nüfus girişinin olduğuna işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Kaymakamlarımızla, kolluk birimlerimizle yapmış olduğumuz toplantıda ilgili arkadaşlarımızı uyardık. Daha önce de bu konuda almış olduğumuz hıfzıssıhha kurulu kararlarımız mevcut. İlimize dışarıdan uzun süreli konaklama aracığıyla gelen vatandaşlarımızın 10 gün kendilerini karantinaya almalarını istedik. Özellikle ilimize dışarıdan gelen vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Kesinlikle bulundukları mekandan ayrılmamalarını, almış olduğumuz kurallara titizlikle uymalarını istiyoruz. Bu süreci vatandaşlarımızın da desteğiyle inşallah başarılı şekilde atlatacağımızı ve bayrama çok daha düşük vaka sayılarıyla gireceğimizi ümit ediyorum."

KARS'TA DA SATIŞLARI YASAKLANDI

Kars'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, zücaciye, hırdavat ve giyecek ürünlerinin satışı yasaklandı.

Vali Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirler değerlendirildi.

Bu kapsamda, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kentte faaliyet yürüten zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, zücaciye ve giyecek satışının yasaklanması kararı alındı.

Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.

KOCAELİ'NDE DE BENZER UYGULAMA

Kocaeli’nde de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, tam kapanma süresince marketlerde gıda ve temizlik malzemesindeki dışındaki ürünlerin satışının yasaklanmasına karar verildi.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, tam kapanma sürecinde marketlerden sadece gıda ve temizlik malzemeleri satılacak. İnşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünlerinin satıldığı marketlerde, bu reyonlar, vatandaşların ulaşmasını engelleyecek şekilde kapatılacak. Ayrıca, zincir marketlerin de Pazar günleri kapalı olmasına karar verildi.

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