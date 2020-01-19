DHA

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinde Abdulkerim Çevik (50),uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Güroymak ilçesinde saat 11.00 sıralarında Y.Ş., Şeyh Muhammet Hafit Kur'an Kursu'na gitti. Y.Ş., burada kanaat önderi ve öğretmen Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik ile görüştü. Görüşme sırasında Y.Ş., yanındaki silahı çekerek Çevik'e ateş etti.

ÜZERİNDE 3 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ağır yaralanan Abdulkerim Çevik, Kuran kursu görevlilerince çağırılan ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçleri, Y.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BAKAN SOYLU, TWİTTER'DAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Nakşibendi şeyhi için sosyal medyada başsağlığı ve kınama mesajları yayınlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah´a yürüdü. Allah rahmet eylesin" paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 19, 2020

KURTULMUŞ: BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yver verdi: "Norşin Medresesi Başmüderrisi, ilim ehli, kanaat önderi Şeyh Abdülkerim Çevik'in uğradığı menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

HATİPOĞLU: MÜMİNLERİ AZİZ, ZALİMLERİ ZELİL ET

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da, paylaşımında, "Bitlis'in saygıdeğer ailelerinin yaşadığı Güroymak'ta tanınmış genç hocalardan biri olan Abdülkerim Çevik hocanın bir saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi. Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi koru. Hesapları boz. Müminleri aziz, zalimleri zelil et. Ayaklarımızı sabit kıl. Bizleri birbirimize bağla" dedi.



Bitlis Belediyesi'nden yapılan açıklama ise şöyle: "Bitlis, Norşin (Güroymak) İlimizin değerli kanaat önderi ve alimi Seyda Abdülkerim Çevik, hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve Norşin Medresesi'ne başsağlığı diliyoruz."

SEYDA ABDULKERİM ÇEVİK KİMDİR?

Hazret namı ile tanınan Şeyh Muhammed Dıyaeddin'in torunlarından Şeyh Ataullah'ın evladlarından olan Seyda Abdulkerim Çevik, Bitlis İli Güroymak (Norşin) İlçesinde dünyaya geldi. 6 yaşında başladığı ilk eğitim ile birlikte, Güroymak'da çeşitli medreselerde amcası Şeyh Muhammed Hafid, Şeyh Mazhar, Şeyh Fedli, Mele Sabri, Horasanlı Mele Ebubekir gibi âlimlerin yanında medrese eğitimine başladı.

Medrese kitaplarının birçoğunu bu âlimlerin yanında okuduktan sonra, 1988 yılından itibaren, Seyda Burhaneddin'in Başmüderrisliğini yaptığı Siirt/Tillo Medresesi'nde eğitimine devam ederek 1991 yılında ilim icazetini aldı. 9 yaşında amcası Şeyh Hafid'in yanında tevbe ederek, Nakşibendi tarikatında başladığı seyr-u sülükü amcası Şeyh Muhammed Hafid'in 2001 yılında vefatından sonra, Şeyh Fetullah-i Verkanis'in torunu Şeyh Asım'ın yanında tamamlayarak, 2007 yılında Şeyh Muhammed Asım tarafından irşat ile görevlendirildi.

Son olarak Bitlis İli Güroymak İlçesinde bulunan Norşin medresesinde Başmüderris olarak ilim ve irşadla meşgul olan Seyda Abdulkerim Çevik, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İlahiyat ve Sosyoloji bölümleri mezunu.