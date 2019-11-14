İstanbul'da Üsküdar-Beşiktaş arasında sefer yapan tekneye binen yaşlı bir adam bilinmeyen bir nedenden denize düştü. Teknedeki görevliler yaşlı adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Denize atlayan görevli can simidi ile yaşlı adamı tekneye aldılar.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
İHA'da yer alan habere göre yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deniz ortasında hareketsiz duran adamı gören görevli hemen denize atlıyor. Can simidi takılan yaşlı adam ardından iple tekneye çekiliyor.
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