        Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturmasında 3 yeni gözaltı kararı

        Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturmasında 3 yeni gözaltı kararı

        Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında sabah saatlerinde belediye binasına gelen çok sayıda jandarma ekibi arama yaptı. Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Bolu Belediyesi'nde 3 yeni gözaltı

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı alınırken, Bolu Belediyesi'nde de jandarma tarafından arama yapılıyor.

        Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

        Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

