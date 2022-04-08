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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bolu'nun Göynük ilçesinde hortum yıktı geçti!
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Böylesi görülmedi! Bolu'da hortum yıktı geçti!

Son dakika haberine göre Bolu'da hortum faciası yaşandı. Kentin Göynük ilçesinde dün akşam çıkan hortumda bir okulun çatısı uçtu, enerji hatları zarar gördü ve çok sayıda yapıda hasar oluştu

Son dakika: Bolu'nun Göynük ilçesinde hortum yıktı geçti!
Bolu'da hortum yıktı geçti!
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DHA

Son dakika.. Bolu'nun Göynük ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında hortum meydana geldi. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, saatte 106,2 kilometre hızla esen rüzgar sonucu oluşan hortumda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

DHA'nın haberine göre, hortumda Orhan Çalış Çok Programlı Meslek Lisesi'nin çatısı uçtu, İlçe Emniyet Müdürlüğü´nün otoparkına devrilen ağaç parçaları nedeniyle 2 polis aracı zarar gördü.

AĞAÇAR VE DİREKLER DEVRİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı´nın önündeki ağaçlar ile bir aydınlatma direği devrildi. İlçe Jandarma Komutanlığı lojman binasıyla Göynük Adliyesi'nin çatısının hasar gördüğü hortumda, bir akaryakıt istasyonunun çatısında da zarar oluştu.

TRAFODA YANGIN ÇIKTI

Çok sayıda ev ve iş yerinin de çatısında hasar meydana geldi. Elektrik trafolarında yaşanan kısmi yangınlar nedeniyle de elektrik kesintileri yaşandı.

Elektrik arızaları ekiplerin çalışması sonrası giderildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılırken, uçan çatı parçaları da yollardan kaldırıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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