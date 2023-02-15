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Boşnak ekibin açıklaması sırasında zor anlar! Tercüman gözyaşlarına boğuldu

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde yurt dışından çok sayıda ekip de çalışmalara katıldı. Çalışmalara katılan Boşnak ekibinin şefinin, "Bir enkazın merdivenlerinde anne, baba ve çocuğunun birlikte sarılarak öldüğünü gördük" sözlerini çeviren tercüman ise gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşları sel oldu... Boşnak ekibin deprem ile ilgili açıklamasında zor anlar - Son dakika deprem haberleri
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DHA

Depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara katılmak için yurt dışından gelen arama-kurtarma ekipleri ülkelerine dönmeye başladı.

DHA'da yer alan habere göre deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Boşnak ekibinin şefinin, "Bir enkazın merdivenlerinde anne, baba ve çocuğunun birlikte sarılarak öldüğünü gördük" sözlerini çeviren tercüman gözyaşlarına hakim olamadı.

"ACINIZI DERİNDEN HİSSEDİYORUZ"

10 ili etkileyen depremin ardından bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı ekipler ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Ülkelerine dönen ekiplere teşekkür amacıyla dijital bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte 15 dilde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtıldı. Arama kurtarma ekipleri İGA Lounge´da özel olarak ağırlanırken, alanda oluşturulan özel bölgede hatıra defterine mesajlarını yazdı. İspanya'dan deprem bölgesine gelip arama kurtarma çalışmalarına destek veren İspanyol grup ise, "Türk milletinin büyük kalbi var, acınızı derinden hissediyoruz, teşekkür ederiz" dedi.

"TATBİKAT İÇİN TÜRKİYE'YE GELMEYİ DÜŞÜNÜYORLARDI"

Depremin ardından Türkiye'ye gelerek deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Boşnak ekibi ülkelerine dönüş öncesi açıklamalarda bulundu. Bosna-Hersek'te TİKA-AFAD ve İHH tarafından afet eğitimi aldıklarını daha önce tatbikat için Türkiye'ye gelmeyi düşündüklerini ifade eden Boşnak arama kurtarma şefi Fahrudin Dobraca, enkazlardan 10 vatandaşı canlı, 27 vatandaşın ise cansız bedenini çıkardıklarını söyledi. Dobraca, "20 kişilik ekip ile buraya geldik. Sizin acınız bizim acımız. Bu acıyı bu felaketi biz hissediyoruz" dedi.

"BİRBİRLERİNE SARILI HALDE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞTIK"

Arama kurtarma çalışmaları sırasında unutamadığı bir anıyı anlatan Dobraca, "Enkazda yaptığımız arama kurtarma çalışmaları sırasında binanın merdivenlerine anne, baba ve çocuğunun birbirine sarılmış halde cansız bedenlerini bulduk. Bu bizi derinden etkiledi. Bu acıyı bu felaketi derinden hissediyoruz. Biz kardeşiz" dedi. Soruyu Türkçe'ye çeviren Tercüman ise bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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