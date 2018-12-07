Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği habere göre, Brezilya'nın kuzeydoğusunda bir bankaya baskın düzenlendi.Brezilya'da bir banka soygununda silah sesleri duyuldu, biri çocuk beş rehine hayatını kaybetti. 6 soyguncu polisler tarafından öldürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ