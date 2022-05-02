"Bu bayram sofrasını tüm evlerde kuracağız" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dakika haberler... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince düzenlenen bayram sofrası organizasyonunda şu açıklamalarda bulundu:

"ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bir hayalim vardı. Türkiye'de manevi değerler üzerinden gerçekleştirilen kavgayı sonlandıracak bir bayram sofrası hayalim vardı. Hep verdiği bir örnek vardı. Edirneli gelinin, Karslı damadın, başı kapalı genç kızımız ile kulağı küpeli oğlumuzun olduğu bir sofra hayalim vardı. Hangi siyasi görüş ve inanca sahip olursa olsun o sofrada lezzetli yiyecekleri eşit biçimde paylaşma hayalimi bu sofrada buluşturan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

"İSTANBUL'U, ANKARA'YI KİMLER YÖNECEKTİ"

Çok az kaldı. 92 puan alıp KPSS'de elenmiş ama yanında 58 puanla tayin edilmiş gençlerin hayallerinin yok olduğu bir ülkede, her gün bu bayram sofrasına oturmuş Türkiye'ye az kaldı. Bunu yapmak İyi Parti ile olacak. Gözlerinizi kapatın İyi Parti olmasaydı, bu partiyi kurdurmasaydınız, cesaretinizle dimdik durmasaydınız, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimiz bugün kimler tarafından nasıl yönetiliyor olacaktı.

"DUYDUĞUM GURURU PAYLAŞMAK İSTERİM"

Sizlerle olmaktan, genel başkanınız olmaktan, cesaretinize, Allah'a teslim olduğunuza şahit olmaktan duyduğum onur ve gururu herkes ile paylaşmak isterim. Cenab-ı Hakk inşallah bu sofrayı Türkiye'nin her evinde kurmayı bize nasip etsin inşallah."