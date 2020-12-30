Bu kareden sonrası feci! Bir anda çalıştı 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 62 yaşındaki Mustafa Haşiloğlu, tamir etmek istediği kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14.00 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir oto kurtarıcıda meydana geldi. Oto kurtarıcıda arızalı kamyoneti tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu, yere yatarak aracın altına girdi. Haşiloğlu'nun aracın dokunduğu kablolar birbirine çarpınca araç bir anda çalıştı.

OĞLU GAZLAŞLARINA BOĞULDU

Hareket eden aracın altında metrelerce sürüklenen Haşiloğlu'nu aracın altından itfaiye ekipleri vinç yardımı ile çıkardı. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Haşiloğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Haşiloğlu'nun cansız bedenini gören oğlu Yasin Haşiloğlu ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.