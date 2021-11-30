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Haberler Sağlık
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SON DAKİKA: Bugünkü Koronavirüs tablosu açıklanıyor... 30 Kasım 2021 korona virüs vaka, vefat ve test sayısı

Türkiye'de bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı her gün araştırılıyor. Ülkemizde şimdiye dek 9 milyona yakın vatandaşımızın etkilendiği korona virüs salgınında son durum merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı her gün koronavirüs tablosunu yayınlıyor. 30 Kasım koronavirüs tablosu akşam saat 20:00 sularında açıklanacak. İşte en güncel koronavirüs tablosu

SON DAKİKA: Bugünkü Koronavirüs tablosu açıklanıyor... 30 Kasım 2021 korona virüs vaka, vefat ve test sayısı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Korona vaka ve vefat sayıları son günlerde dünyayı alarma geçiren Nu varyantı nedeniyle dikkatle inceleniyor. İşte merak edilenler...

30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 30 Kasım verileri günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 273 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,59 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 261 bin 629 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasım'da açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

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