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Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

Türkiye bu sabah kahreden bir haberle sarsıldı. Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi. facianın nedeni ise belli oldu. Buna göre, ilk tespitlere göre, dairedeki sobaya bağlı bacadan düşen kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangının çıktığı belirtildi

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  • Son dakika: Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

    Bursa'da, Suriyeli 8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği evde çıkan yangınla ilgili itfaiye ekipleri, ilk tespitlerini raporlandırdı.
  • Son dakika: Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

    Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yangın çıkan evdeki çalışmalarını tamamladı.
  • Son dakika: Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

    BACADAN DÜŞEN KIVILCIMLAR EVİ YAKTI

    Ekiplerin hazırladıkları raporda, yangının mülkiyeti V.G'ye ait apartmanın ikinci katında yaşayan Suriye uyruklu kişinin dairesinde çıktığı aktarıldı.
  • Son dakika: Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

    Yangın sonucu daire ve içerisindeki eşyaların tamamen yandığı aktarılan tespitlere göre, dairedeki sobaya bağlı bacadan düşen kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangının çıktığı kanaatine varıldı.
  • Son dakika: Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

    Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir evde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Olayda, içeride mahsur kalan anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetmişti. Yangın başladığında evde bulunmayan ve sonradan gelen baba Hüseyin Aljasem (36) ile binanın son katında yaşayan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.
  • Son dakika: Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

    YANGINDA ÖLEN 9 KİŞİNİN CENAZESİNE BAKAN SOYLU DA KATILDI

    Bursa'da 4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında hayatını kaybedenler için Mihraplı Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
  • Son dakika: Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

    Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, kent protokolü ve ölenlerin yakınları katıldı. 9 kişi için ayrı ayrı olmak üzere toplam 9 kez cenaze namazı kılındı.
  • Son dakika: Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

    Bakan Soylu, cenaze namazını, yangında 6 çocuğunu, eşini ve iki yakınını kaybeden Husseın Aljasem ile yan yana kıldı. Soylu, acılı babaya baş sağlığı diledi. Kılınan namazın ardından Bakan Soylu da bir tabuta omuz verdi. Cenazeler toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Mezarlığı'na götürüldü.
  • Son dakika: Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

    "ALLAH KİMSEYİ MAZLUMLUKLA İMTİHAN ETMESİN"

    Cenaze namazının ardından açıklama yapan Bakan Soylu, "Kimisi yangından kimisi de duman etkilenmesi sonrası 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah cennetiyle buluştursun, 8'i sabiydi, çocuktu. Birisi yetişkin, 6'sının annesi, 1 yaşından 11 yaşına kadar. Büyük bir imtihan, büyük bir sınav. Aileleri için büyük bir sınav. Allah kimseyi mazlumlukla imtihan etmesin. Bu çocuklar için ve kaderi bu çocuklara benzeyen çocuklar için biz babaları olarak bırakın ülke yöneticisini, devlet yöneticilerini babaları olarak elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Çok etkilendiğimi söylemek isterim, hepimiz etkilendik. İnanın ifade etmekte zorlanıyorum. Allah rahmet eylesin, Allah cennetiyle buluştursun, bizi onlara mahcup etmesin inşallah" dedi.
  • Son dakika: Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

    Yangında (üst sıra soldan sağa) Amina El Taha Elmuse, Ahmet El Cesim, Ali El Cesim, Gerem Aljasem, (Alt sıra soldan sağa) Ali Aljasem, Merem Aljasem, Ahmet Aljasem, Yasir Aljasem hayatını kaybetti.
  • Son dakika: Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

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