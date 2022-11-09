Bursa'da 8 çocuğun öldüğü yangının nedeni belli oldu!

"ALLAH KİMSEYİ MAZLUMLUKLA İMTİHAN ETMESİN"

Cenaze namazının ardından açıklama yapan Bakan Soylu, "Kimisi yangından kimisi de duman etkilenmesi sonrası 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah cennetiyle buluştursun, 8'i sabiydi, çocuktu. Birisi yetişkin, 6'sının annesi, 1 yaşından 11 yaşına kadar. Büyük bir imtihan, büyük bir sınav. Aileleri için büyük bir sınav. Allah kimseyi mazlumlukla imtihan etmesin. Bu çocuklar için ve kaderi bu çocuklara benzeyen çocuklar için biz babaları olarak bırakın ülke yöneticisini, devlet yöneticilerini babaları olarak elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Çok etkilendiğimi söylemek isterim, hepimiz etkilendik. İnanın ifade etmekte zorlanıyorum. Allah rahmet eylesin, Allah cennetiyle buluştursun, bizi onlara mahcup etmesin inşallah" dedi.