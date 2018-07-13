Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi, Yaşar Sokak'ta ikamet eden madde bağımlısı genç silahla annesini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat timi sevk edildi. İHA'nın haberine göre, silahlı şahıs olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbir alırken şahsı ikna çabaları devam ediyor.

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