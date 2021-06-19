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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Bursa'da panik! Boş araziye bırakılınca korku dolu anlar yaşandı! - HABERLER
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Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

Bursa'da itfaiye ekipleri yanan çöpleri söndürmek için su sıktığı sırada, çuvallarda patlama oluştu. Patlama ile birlikte yoğun koku yayıldı. AFAD ekiplerinin zehirli bir gaz olan 'Hidrojen Sülfür' olabileceği yönünde bilgi vermesi üzerine bölgede güvenlik önlemi alınırken, polis, kimyasal maddeyi atıp kaçan Oruç K.'yı (38) yakalamak için çalışma başlattı.

SON DAKİKA! Bursa'da panik! Boş araziye bırakılınca korku dolu anlar yaşandı! - HABERLER
Boş araziye bırakılınca korku dolu anlar yaşandı!
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İHA

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Tabakhaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp yangını anonsuna giden itfaiye ekipleri, alevlere su sıktığı sırada çuval içinde bilinmeyen bir kimyasal maddenin patlamalarla birlikte yoğun koku yaydığını fark etti.

İtfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yoğun koku ve su değmesiyle birlikte patlamalar yapması nedeniyle maddenin zehirli bir gaz olan Hidrojen Sülfür olabileceğini belirtti.

Çevredeki mahalle sakinleri de kokunun yayılmasıyla panik yaşadı. Mahalleli sokağa dökülürken, ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.


Polis ekiplerinin yaptığı incelemede bölgeye Oruç K.'nın çuvalları attıktan sonra kaçtığını belirledi. Çevreyi kasten kirletme suçundan işlem yapılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü incelemede bulunacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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