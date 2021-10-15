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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! 0:00 / 0:00

DHA

Kestel'deki tekstil fabrikasında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, fabrikayı sardı.

DHA'nın haberine göre, binadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangın nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden bölgeye 30'a yakın itfaiye aracı sevk edilirken, AFAD ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada zaman zaman meydana gelen patlamalar, paniğe neden oldu. Güvenlik güçleri, yangının çıktığı fabrikanın yanı sıra çevresinde bulunan 5 fabrikayı da tahliye etti. Polisler, bölgeye giriş ve çıkışları yasaklarken, alevlerin yakın binalara sıçramaması için iş makineleri çevredeki yanıcı maddeleri topladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da Organize Sanayi Bölgesi'ne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.