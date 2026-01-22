Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa haberleri: Eşi tarafından yatakta ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Eşi tarafından yatakta ölü bulundu

        Bursa'da 32 yaşındaki Abdulkadir Sevindik, eşi tarafından yatakta hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sevindik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:20 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşi tarafından yatakta ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Abdulkadir Sevindik (32), eşi tarafından yatakta ölü bulundu.

        EŞİNİN HAREKETSİZ YATTIĞINI FARK ETTİ

        DHA'nın haberine göre olay, saat 06.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Sabah uyanan Tuğba Sevindik (30), eşi Abdulkadir Sevindik'in hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Sevindik, kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Ancak Abdulkadir Sevindik, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        Sevindik’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Ağaç tünel yol'da, kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara görüntülendi

        Bartın ile Karabük arasında iki tarafı ağaçlarla kaplı olan ve 'Ağaç tünel yol' olarak bilinen kara yolunda, kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması