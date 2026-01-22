Eşi tarafından yatakta ölü bulundu
Bursa'da 32 yaşındaki Abdulkadir Sevindik, eşi tarafından yatakta hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sevindik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Abdulkadir Sevindik (32), eşi tarafından yatakta ölü bulundu.
EŞİNİN HAREKETSİZ YATTIĞINI FARK ETTİ
DHA'nın haberine göre olay, saat 06.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Sabah uyanan Tuğba Sevindik (30), eşi Abdulkadir Sevindik'in hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Sevindik, kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ancak Abdulkadir Sevindik, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Sevindik’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.