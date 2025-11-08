Habertürk
        Son dakika: Büyükataman: Cumhur İttifakı tam bir uyum içinde terörü temizlemeye kararlıdır | Son dakika haberleri

        Büyükataman: Cumhur İttifakı tam bir uyum içinde terörü temizlemeye kararlıdır

        MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Cumhur İttifakı tam bir uyum içinde terörü hem ülkemizden hem de bölgemizden tamamen temizlemeye kararlıdır. Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 15:26 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:26
        "Cumhur İttifakı uyum içinde terörü temizlemeye kararlı"
        MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye hedefi, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatacak kararlılığın adıdır. Bölücü terör örgütünün farklı maskelerle karşımıza çıkmasına Türkiye Cumhuriyeti asla izin vermeyecektir. Cumhur İttifakı tam bir uyum içinde terörü hem ülkemizden hem de bölgemizden tamamen temizlemeye kararlıdır" dedi.

        MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, partisinin Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında; şehit aileleri, gaziler, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ile Etibank Aile Çay Bahçesi'nde bir araya geldi. MHP İlçe Başkanı Suat Buldu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Büyükataman'a, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Nurtaç Usta, Bursa KAÇEP Başkanı Tuğba Şentürk Yılmaz, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer eşlik etti.

        'DİNLEMEDİK DERT, PAYLAŞILMADIK SORUN KALMAYACAK'

        İsmet Büyükataman, yaptığı konuşmada, "Köylerden kentlere, mahallelerden hanelere uzanan gönül köprüleri kuruyoruz. Dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayana kadar çalışacağız. Siyaset anlayışımızda günübirlik tartışmalara, koltuk hesaplarına yer yoktur. Biz, milletimizin refahını ve huzurunu her şeyin üzerinde tutuyoruz" dedi.

        'KAZANAN TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ OLACAK'

        Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 tarihinde attığı adım, Cumhurbaşkanımızın da sahiplenmesiyle bir devlet politikası haline gelmiştir. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve Türkiye'den çekilmesini açıklaması, bu vizyonun ne kadar doğru ve yerinde olduğunu göstermiştir. MHP, bütün vatandaşlarımızı Türk milleti kimliği altında kucaklamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefi, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatacak kararlılığın adıdır. Bölücü terör örgütünün farklı maskelerle karşımıza çıkmasına Türkiye Cumhuriyeti asla izin vermeyecektir. Cumhur İttifakı tam bir uyum içinde terörü hem ülkemizden hem de bölgemizden tamamen temizlemeye kararlıdır. Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacaktır" diye konuştu. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

