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İstanbul Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Binada büyük çaplı hasar meydana gelirken, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.
Olay, Güzelce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. İHA'nın haberine göre, boş ardiye olarak kullanılan alanda sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası Mehmet Salih Güler (43) ile bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ
Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şiddetli patlama sonrası binanın dış cephesi ve daire camları adeta tuzla buz oldu. Apartmanın avlusunda bulunan bir araçta patlama sonrası ağır hasar meydana geldi. Patlamada yaşlı bir kadının da vatandaşlar yardımı ile dışarı çıkarıldığı öğrenildi.
'İÇERİDEN BABAANNEMİ ÇIKARDIK'
Patlama sırasında amcası yaralanan Emrah Güler, bir anda patlama olduğunu ifade ederek, "Şu alt katta patlama gerçekleşti. Normalde kullanmadığımız eşyaları koyuyorduk orada. Ne olduysa orada olmuş ama kazan patlamamış başka bir kazan mı vardı artık bilmiyoruz. İçeriden babaannemi çıkardık. O kendisi rahatsızdı. Apartmanda 15-16 kişi oturuyordu. Amcam ağır yaralandı. Arkadaşı da hafif yaralıydı. Ne patladığını bilmiyoruz" dedi.
Patlamanın kesin nedeninin itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.
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