Cadde ortasında silahlı kavga! 13 kişi yaralandı

AA'da yer alan habere göre, ilçede bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği, diğerlerinin ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Fotoğraf: İHA

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili çalışması sonucu 8 kişi gözaltına alındı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Küçükçekmece Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Halkalı Caddesi'ndeki bir sitede kavga çıktığı ihbarı alınması üzerine olay yerine ivedilikte emniyet ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.