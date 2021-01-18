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Çaldıkları araçları açık artırmayla satan çeteye darbe! İstanbul merkezli 7 ilde operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çaldıkları araçları kendi aralarında kullandıkları sosyal medya uygulaması üzerinden açık arttırmayla satan oto hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alınırken, çalıntı araçlar sahiplerine teslim edildi

Şeytanın aklına gelmez! Son dakika: Kalpazanlık çetesine baskın
Çalıp, açık artırmayla satış yapan çeteye operasyon
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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çaldıkları araçları kendi aralarında kullandıkları sosyal medya uygulaması üzerinden açık arttırmaya satan oto hırsızlık şebekesi, 7 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde oto hırsızlığı yapan şebekeyle ilgili soruşturma başlattı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şebekenin 7 ilde çaldıkları araçları kendi aralarında kullandıkları sosyal medya uygulaması üzerinden açık artırmaya çıkartarak sattığı tespit etti. Park halindeki çalışan otomobilleri tespit ederek çalan şüphelilerin, araçların şase numaralarını değiştikleri tespit edildi. Çalıntı araçları tamirhaneye götürüp parçaladıkları tespit edildi. Aynı zamanda şahıslar çaldıkları arabaları farklı şehirlere nakil ederken içerisine kapalı tırların içerisine koyup taşıdıkları öğrenildi.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul, Bursa Mersin, Sakarya, Adana ve Samsun, Kocaeli illerinde bulunan 35 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin ise daha önce işledikleri suçlar nedeniyle tutuklu oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan 27 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 MİLYON TL DEĞERİNDE 38 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 7 milyon TL değerinde 38 araç ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı araçlar bazı araç sahiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek arabalarını teslim aldı.

'KONTAĞINI KAPATMADIM, SANİYELER İÇİNDE BİNİP, KAÇTILAR'

Araçlarını teslim almak için Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Hasan İrten, "Aracımla ben dükkana yanaşırken bir dakikalığına içeriye bir şey indirip döneyim derken aracımın kontağını kapatmadım. Saniyeler içerisinde iki kişi araca binip kaçtı. Arkama baktığımda aracımın kaybolduğunu gördük. Allah emniyet teşkilatından razı olsun, emeğimizi geri getirdiler" dedi.

'DÜZ KONTAK YAPARAK, ÇALMIŞLAR'

Aracını almaya gelen Murat Erikligül ise, "Normal bir şekilde park ettim. Aracımı düz kontak yaparak, çalmışlar. 40 dakika sonra penceremi açtığımda aracımın yerinde olmadığını fark ettim, 155'i aradım" şeklinde konuştu.

TIR'LAR İLE GÖTÜRMÜŞLER

Şüpheliler çaldıkları araçları farklı illere sevk etmek üzere götürürken TIR'ların içerisine koydukları ve aracın etrafını kolilerle kapattıkları görüntülendi. Öte yandan, diğer görüntülerde eş zamanlı operasyon Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldılar. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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