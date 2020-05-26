DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk cuma namazı kılınacak. Süleymaniye Camii cuma namazı öncesi Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Ekipler, camide bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti.

MÜNFERİDEN NAMAZ KILINABİLECEK

DHA'da yer alan habere göre cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak

Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Süleymaniye Camii havadan da görüntülendi.