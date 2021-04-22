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HaberlerGündem3. SayfaPES DEDİRTTİ! Son dakika: Bıçaklayıp, halıya sarmıştı! Şimdi de kızını suçladı
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Bıçaklayıp, halıya sarmıştı, savunması 'pes' dedirtti! Şimdi de kızını suçladı

İzmir'in Buca ilçesinde, eşi Yazgül Soro'yu, bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedi halıya sarıp, saklamaya çalışan tutuklu Bülent Soro'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tanık olarak dinlenen Soro çiftinin kızı E.S.Ş., babasının geçmiş yıllarda da kendilerine şiddet uyguladığını belirterek, "Ben babamın uyguladığı şiddetleri bildiğim için, 'Annemi dışarıda değil, evde arayın. Gidin annemi kurtarın' dedim" diye konuştu. Sanık Soro ise, "Asıl katil yurt dışında geliri olmasına rağmen bizlere maddi destekte bulunmayan kızım E.S.Ş.'dir" dedi. Sanık ilk duruşmada da eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti

PES DEDİRTTİ! Son dakika: Bıçaklayıp, halıya sarmıştı! Şimdi de kızını suçladı
Cani kocadan pes dedirten savunma! Kızını suçladı
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DHA

İzmir'in Buca ilçesinde, eşi Yazgül Soro'yu (57),bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedi halıya sarıp, saklamaya çalışan tutuklu Bülent Soro'nun (58) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/12 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yazgül Soro'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Soro'nun evine gitti. Kapıyı açan Bülent Soro'nun uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen içeri giren yakınları, Yazgül Soro'yu yatak odasında üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı halde şekilde buldu.

6 BIÇAK DARBESİ TESPİT İDİLDİ

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yazgül Soro'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı. Yazgül Soro'nun evin mutfak kısmında 6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığı tespit edildi. Yazgül Soro'nun cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan eşi Bülent Soro polisteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Soro, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK DURUŞMADA 'ALDATTI' DEMİŞTİ

Soro hakkında 'Eşi kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Mart'ta görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Bülent Soro, öldürdüğü eşi Yazgül Soro'nun kendisini aldattığını öne sürdü.

'ANNEMİ DIŞARIDA DEĞİL EVDE ARAYIN, GİDİN ANNEMİ KURTARIN'

Davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Soro çiftinin çocukları basın açıklaması yaptı. Tutuklu sanık Bülent Soro'nun yanı sıra taraf avukatları ile Soro çiftinin kızları duruşma salonunda hazır bulundu. Çiftin kızlarından E.S.Ş., tanık olarak dinlendi. Bülent Soro'dan şikayetçi olduğunu belirten E.S.Ş., "Ben Almanya'da yaşıyorum. Olay günü kardeşim N.K. beni arayarak annemden haber alamadıklarını söyledi. Ben de babamın daha önceden uyguladığı şiddetleri bildiğim için 'Annemi dışarıda değil, evde arayın. Gidin annemi kurtarın' dedim. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum. Geçmiş yıllarda hem anneme hem de bizlere de şiddet uyguluyordu" dedi.

'BİZE MADDİ DESTEK OLMAYAN KIZIM SUÇLU'

Kızının ardından söz alan tutuklu sanık Bülent Soro aleyhine olan ifadeleri kabul etmezken, asıl suçlunun kızı E.S.Ş. olduğunu iddia etti. Soro, "Asıl katil yurt dışında geliri olmasına rağmen bizlere maddi destekte bulunmayan kızım E.S.Ş'dir" dedi.

Mahkeme başkanı, geçen celsede istenen otopsi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını, maktulün telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede davaya konu olacak mesajlaşma veya görüntünün bulunamadığını açıkladı. Ardından sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, otopsi raporu için yazılan raporun cevabının beklenmesine karar verdikten sonra duruşmayı erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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