Cari açık haziran ayında düştü

TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1.94 milyar dolar azalarak 1.13 milyar dolar oldu. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 29.68 milyar dolar oldu.

Bir önceki yılın Haziran ayında 346 milyon ABD doları açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 1.51 milyar net fazla vermesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 462 milyon dolar azalarak 1.6 milyar dolara inmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Haziran ayında 40 milyon dolar fazla verirken, bu ay 1.99 milyar doları fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.02 milyar dolar oldu.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 418 milyon dolar artarak 1.02 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 46 milyon ABD doları azalarak 18 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.