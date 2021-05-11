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Cari açık martta düştü

Mart ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre 2.1 milyar düşerek 3.2 milyar dolar oldu

Son dakika: Cari açık martta düştü
HABERTURK.COM

Merkez Bankası mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Buna göre martta cari açık geçen yılın aynı ayına göre 2.1 milyar dolarlık düşüşle 3.3 milyar dolara geriledi. Beklenti cari açığın 3.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesiydi.

Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 36.2 milyar dolar oldu.

Yılın ilk 3 ayında cari açık 7.7 milyar dolar oldu(milyon dolar):

2020 Ocak-Mart2021 Ocak2021 Şubat2021 Mart2021 Ocak-Mart
CARİ İŞLEMLER HESABI-8,841-1,855-2,585-3,329-7,769
İhracat42,93914,83915,92218,77949,540
İthalat52,55516,74618,00721,73856,491
Mal Dengesi-9,616-1,907-2,085-2,959-6,951
Hizmet Gelirleri10,3962,5912,5153,3248,430
Hizmet Giderleri6,9382,0331,9732,5576,563
Mal ve Hizmet Dengesi-6,158-1,349-1,543-2,192-5,084
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1,6357494458582,052
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler4,0101,2901,6142,0424,946
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-8,533-1,890-2,712-3,376-7,978
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-3083512747209
SERMAYE HESABI-13-18-1-2-21
FİNANS HESABI6,165-1,879-1,7144,395802
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi558297261220778
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2,6355271,0245832,134
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi3,408172-623-140-591
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-2,9675,002-350-5,839-1,187
Hisse Senetleri-2,083-293-486-1,033-1,812
Borç Senetleri-8845,295136-4,806625
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-2,1985,656-1,1765,4799,959
Merkez Bankası00000
Genel Hükümet120303
Bankalar-1,8105,985-1,1353,6528,502
Diğer Sektörler-400-329-441,8271,454
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu-4,0652,475-4986,4208,397
Merkez Bankası-41,377021,379
Genel Hükümet-54-36-112-136-284
Bankalar-1,0772,844-2852,2674,826
Diğer Sektörler-2,930-1,710-1014,2872,476
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-15,0196-872-7,726-8,592
NET HATA VE NOKSAN-1,5043,5641,7971,5576,918
GENEL DENGE16,523-3,570-9256,1691,674
REZERV VARLIKLAR-16,5233,570925-6,169-1,674
Resmi Rezervler-16,5233,570925-6,169-1,674
Uluslararası Para Fonu Kredileri00000

Mart ayındaki düşüşte dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.4 milyar dolar azalarak 2.9 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon dolar artarak 767 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

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