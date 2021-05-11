Merkez Bankası mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Buna göre martta cari açık geçen yılın aynı ayına göre 2.1 milyar dolarlık düşüşle 3.3 milyar dolara geriledi. Beklenti cari açığın 3.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesiydi.
Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 36.2 milyar dolar oldu.
Yılın ilk 3 ayında cari açık 7.7 milyar dolar oldu(milyon dolar):
|2020 Ocak-Mart
|2021 Ocak
|2021 Şubat
|2021 Mart
|2021 Ocak-Mart
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-8,841
|-1,855
|-2,585
|-3,329
|-7,769
|İhracat
|42,939
|14,839
|15,922
|18,779
|49,540
|İthalat
|52,555
|16,746
|18,007
|21,738
|56,491
|Mal Dengesi
|-9,616
|-1,907
|-2,085
|-2,959
|-6,951
|Hizmet Gelirleri
|10,396
|2,591
|2,515
|3,324
|8,430
|Hizmet Giderleri
|6,938
|2,033
|1,973
|2,557
|6,563
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-6,158
|-1,349
|-1,543
|-2,192
|-5,084
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1,635
|749
|445
|858
|2,052
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|4,010
|1,290
|1,614
|2,042
|4,946
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-8,533
|-1,890
|-2,712
|-3,376
|-7,978
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|-308
|35
|127
|47
|209
|SERMAYE HESABI
|-13
|-18
|-1
|-2
|-21
|FİNANS HESABI
|6,165
|-1,879
|-1,714
|4,395
|802
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|558
|297
|261
|220
|778
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|2,635
|527
|1,024
|583
|2,134
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|3,408
|172
|-623
|-140
|-591
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-2,967
|5,002
|-350
|-5,839
|-1,187
|Hisse Senetleri
|-2,083
|-293
|-486
|-1,033
|-1,812
|Borç Senetleri
|-884
|5,295
|136
|-4,806
|625
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|-2,198
|5,656
|-1,176
|5,479
|9,959
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|12
|0
|3
|0
|3
|Bankalar
|-1,810
|5,985
|-1,135
|3,652
|8,502
|Diğer Sektörler
|-400
|-329
|-44
|1,827
|1,454
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|-4,065
|2,475
|-498
|6,420
|8,397
|Merkez Bankası
|-4
|1,377
|0
|2
|1,379
|Genel Hükümet
|-54
|-36
|-112
|-136
|-284
|Bankalar
|-1,077
|2,844
|-285
|2,267
|4,826
|Diğer Sektörler
|-2,930
|-1,710
|-101
|4,287
|2,476
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-15,019
|6
|-872
|-7,726
|-8,592
|NET HATA VE NOKSAN
|-1,504
|3,564
|1,797
|1,557
|6,918
|GENEL DENGE
|16,523
|-3,570
|-925
|6,169
|1,674
|REZERV VARLIKLAR
|-16,523
|3,570
|925
|-6,169
|-1,674
|Resmi Rezervler
|-16,523
|3,570
|925
|-6,169
|-1,674
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
|0
|0
Mart ayındaki düşüşte dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.4 milyar dolar azalarak 2.9 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon dolar artarak 767 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
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