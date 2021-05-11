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Merkez Bankası mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Buna göre martta cari açık geçen yılın aynı ayına göre 2.1 milyar dolarlık düşüşle 3.3 milyar dolara geriledi. Beklenti cari açığın 3.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesiydi.

Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 36.2 milyar dolar oldu.

Yılın ilk 3 ayında cari açık 7.7 milyar dolar oldu(milyon dolar):

2020 Ocak-Mart 2021 Ocak 2021 Şubat 2021 Mart 2021 Ocak-Mart CARİ İŞLEMLER HESABI -8,841 -1,855 -2,585 -3,329 -7,769 İhracat 42,939 14,839 15,922 18,779 49,540 İthalat 52,555 16,746 18,007 21,738 56,491 Mal Dengesi -9,616 -1,907 -2,085 -2,959 -6,951 Hizmet Gelirleri 10,396 2,591 2,515 3,324 8,430 Hizmet Giderleri 6,938 2,033 1,973 2,557 6,563 Mal ve Hizmet Dengesi -6,158 -1,349 -1,543 -2,192 -5,084 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1,635 749 445 858 2,052 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 4,010 1,290 1,614 2,042 4,946 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -8,533 -1,890 -2,712 -3,376 -7,978 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -308 35 127 47 209 SERMAYE HESABI -13 -18 -1 -2 -21 FİNANS HESABI 6,165 -1,879 -1,714 4,395 802 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 558 297 261 220 778 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2,635 527 1,024 583 2,134 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3,408 172 -623 -140 -591 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -2,967 5,002 -350 -5,839 -1,187 Hisse Senetleri -2,083 -293 -486 -1,033 -1,812 Borç Senetleri -884 5,295 136 -4,806 625 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -2,198 5,656 -1,176 5,479 9,959 Merkez Bankası 0 0 0 0 0 Genel Hükümet 12 0 3 0 3 Bankalar -1,810 5,985 -1,135 3,652 8,502 Diğer Sektörler -400 -329 -44 1,827 1,454 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu -4,065 2,475 -498 6,420 8,397 Merkez Bankası -4 1,377 0 2 1,379 Genel Hükümet -54 -36 -112 -136 -284 Bankalar -1,077 2,844 -285 2,267 4,826 Diğer Sektörler -2,930 -1,710 -101 4,287 2,476 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -15,019 6 -872 -7,726 -8,592 NET HATA VE NOKSAN -1,504 3,564 1,797 1,557 6,918 GENEL DENGE 16,523 -3,570 -925 6,169 1,674 REZERV VARLIKLAR -16,523 3,570 925 -6,169 -1,674 Resmi Rezervler -16,523 3,570 925 -6,169 -1,674 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0 0

Mart ayındaki düşüşte dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.4 milyar dolar azalarak 2.9 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon dolar artarak 767 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.