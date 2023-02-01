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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cenaze taşıyan midibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var! - Haberler
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Kastamonu'da cenaze taşıyan midibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'dan Kastamonu'ya cenaze taşıyan midibüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre buzlanma nedeniyle yaşanan kazada 13 kişi yaralandı

Son dakika: Cenaze taşıyan midibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var! - Haberler
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İHA

Kastamonu’da cenaze taşıyan midibüsün devrilmesi neticesin 13 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre Kastamonu-Taşköprü karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kastamonu’ya cenaze getiren Esenler Belediyesi’ne ait midibüs, kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Savrulan midibüs, yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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