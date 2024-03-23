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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 'Çetinler' suç örgütü operasyonunda 63 tutuklama

        'Çetinler' suç örgütü operasyonunda 63 tutuklama

        "Çetinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen ve "Mahzen-15" adlı operasyonla yakalanan şüphelilerden 63'ünün tutuklanmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:26
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        'Çetinler' operasyonunda 63 tutuklama
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        Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Maltepe'de farklı kod isimler kullanarak "öldürme, yaralama, iş yeri kurşunlama, yağma, uyuşturucu madde satışı" gibi suçlar işledikleri ve "Çetinler" olarak bilinen suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

        Başsavcılık talimatıyla harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit çalışmalarının ardından İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi, örgüt elebaşlarının da aralarında bulunduğu 79 zanlıyı gözaltına aldı.

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        Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 30'unun cezaevinde olduğu, 2'sinin ise askerlik yaptığını tespit edip işlem uyguladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülen ve başsavcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 67'si tutuklama, 7'si ise adli kontrol tedbirleri hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        Hakimlik, şüphelilerden 63'ünün tutuklanmasına, 11'inin de adli kontrol tedbiri hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

        Gözaltındaki bazı şüphelilerin de emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

        OPERASYONU BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 Mart'ta sosyal medya hesabından söz konusu operasyonla ilgili paylaşımda bulunmuştu.

        Bakan Yerlikaya, "İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-15 operasyonlarıyla 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiği ve şüphelilerin gözaltına alındığı" bilgisini paylaşmıştı.

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