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Son dakika... CHP'de MYK revizyonu!

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu yenilendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını belirledi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu

10.08.2018 - 13:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM

CHP lideri Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak olurken, Genel Sekreterliğe Akif Hamzaçebi getirildi.

Habertürk muhabiri Ömer Topsakal'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin yol haritasını belirleyecek yönetim kadrosu belli oldu. Makam sayısı 19'a çıktı.

Daha önce 18 kişilik olan MYK'da 5 isim görevinden ayrıldı. Bülent Tezcan, Çetin Osman Budak, Tekin Bingöl, Haluk Koç ve Öztürk Yılmaz yeni MYK'da yer almadı. 9 isimse makamını korudu.

Partinin iki numarası olan Bülent Tezcan'ın makamına, Oğuz Kaan Salıcı getirildi. 

İşte CHP'nin yeni MYK yönetimi: 

 

Ar-Ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu - Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim - Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri -  Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler - Ünal Çeviköz

Doğa Hakları - Gülizar Biçer Karaca

Eğitim Politikaları - Yıldırım Kaya

Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü - Faik Öztrak

Gençlik Politikaları - Yunus Emre

Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler - Bülent Kuşoğlu

İnsan Hakları - Gökçe Gökçen

İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri - Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar - Aykut Erdoğdu

Kadın Politikaları - Lale Karabıyık

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri - Oğuz Kaan Salıcı

Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri - Orhan Sarıbal

Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun

Genel Sekreter - M. Akif Hamzaçebi

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