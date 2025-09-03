Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem CHP'den kurultay kararına itiraz

        CHP'den kurultay kararına itiraz

        CHP avukatları, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması ara kararına itiraz etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 17:13 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:30
        CHP'den kurultay kararına itiraz
        CHP avukatları, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dün verdiği karara itiraz etti. Hazırlanan itiraz dilekçesinde kararın Anayasa’ya, Siyasi Partiler Kanunu’na ve seçim hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek, tedbirin kaldırılması istendi.

        Ayrıca siyasi parti kongrelerindeki seçimlere yönelik itirazların yalnızca seçim kurullarında yapılabileceği vurgulanarak, mahkemenin görev alanı dışında hareket ettiği savunuldu.

        #CHP İstanbul
        #chp kurultay
        #haberler
