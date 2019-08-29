CHP'den seçilen büyükşehir belediye başkanları, Sultanahmet Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı"nda bir araya geldi.

Çalıştaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Çalıştayın başında, şantiye sorumlusu Ezgi Erk, Sultanahmet Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nın tarihi ve restorasyonuna ilişkin büyükşehir belediye başkanlarına bilgi verdi.

"YENİ NESİL BİR BELEDİYECİLİĞE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Ekrem İmamoğlu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'da 11 büyükşehir belediye başkanı ile beraber bundan sonra düzenli bir şekilde yapacakları toplantıların birincisini başlattıklarını söyledi.

CHP'ye ait 11 büyükşehir belediyesinin toplam nüfusunun 40 milyona yakın olduğunu hatırlatan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinin neredeyse GSMH'nın yüzde 70'lere yakını bu şehirlerde yaşatılıyor, büyütülüyor ve var ediliyor. Dolayısıyla büyükşehir belediye başkanları olarak bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizin özellikle bugünlerde yaşadığı bir kısım sorunlara başta ekonomi olmak üzere, özellikle toplumun içinde istihdam gibi yaşadığı birçok konuya yerel yönetimler olarak bizler nasıl katkıda bulunabiliriz, nasıl ortak akılla, iş birlikleriyle bu sürece değerli birtakım unsurlar katabiliriz ve aynı zamanda kendi iç işleyişimizle birlikte paylaşacağımız deneyimler ya da birtakım sorunların çözümlerindeki ortak süreçleri bu toplantılarda paylaşacağız. Mutlaka dönemin ya da toplantının yapıldığı sürece dair de bu toplantıda ülkenin sorunlarına dönük fikirlerimiz oluşacak ve bunu da kamuoyu ile paylaşacağız."

Türkiye'nin yeni nesil bir belediyeciliğe ve farklılaşmaya ihtiyaç duyduğunu, toplumun beklentilerine dönük 21. yüzyıla yakışan bir yerel yönetim anlayışıyla buluşması gerektiğinin farkında olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Bu yönüyle özellikle insana dokunan ve toplumun varlığını eşit bireyler şekliyle bir şehirde yaşamı sağlayan bir belediyecilik, bizim öncelikli kavramımız. Tabii bu sosyal demokrat belediyeciliğin de en ana unsurlarından birisi. Demokrasiyi, özellikle Cumhuriyetimizin çağdaş kavramlarla var ettiği demokrat kuralların şehirlerde varlığını önemsiyoruz. Elbette ki toplumun barış, huzur ve mutluluk içinde yaşamasını sağlamak bizim temel ilkelerimiz. Özellikle şehirlerimizin saygı görmek istediğini, insanların ve şehrin özenle yönetilmesi gerektiğini de hissettiren bir yönetim anlayışını var edeceğiz önümüzdeki dönemde." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, "Şehirlerimizin maneviyatı, tarihi, doğası tümüyle bunlara saygı duyan ve bu yönde politikalar geliştiren belediyeler olacağız. Bu temel felsefemizin yanı sıra güncel konulara da masalarımızda mutlaka yer vereceğiz ve çözümler arayacağız." dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ ELE ALINACAK

Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu, bu ekonomik durumun belediyelere olan tesirleri ve bu konudaki çözüm arayışlarının gündemlerinin bir bölümünü oluşturduğunu ifade eden İmamoğlu, "Özellikle belediyelerimize dönük bir kısım merkezi yönetimle diyalog arasında oluşabilecek engeller ya da sıkıntılarla ilgili birtakım hukuki tespitlerimiz, hukuki yönüyle yapmamız gerekenler ve özellikle belediyecilikle çatışan veya çakışan bir kısım yerel yönetim uygulamaları, başta imar olmak üzere, farklı kurumların girişimleriyle şehirlerde beklemediğimiz ya da istemediğimiz birtakım uygulamaların yapılmaması gerektiği hususunda da neler yapabiliriz bunları konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

MÜLTECİ SORUNU MASAYA YATIRILACAK

Türkiye'nin güncel konusu olan mülteci sorununun, bütün şehirleri ilgilendirdiğini aktaran İmamoğlu, "Hele hele masada bulunan bazı şehirlerimizde ciddi anlamda sorun olmuş durumda. Başta İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana gibi şehirlerimizde mülteci konusu gerçekten her şehrin önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu konuyu yine masada değerlendireceğiz. Bu hususta da çözümlerimiz ne olabilir şeklinde bir çalıştayımız olacak." dedi.

Çalıştayda, şu anda Türkiye'nin belki de görünmeyen en önemli konularından biri olan tarım politikası üzerine bir kısım yorumlar da yapacaklarını aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Şehirler arasında sağlıklı gıda erişimini ve özellikle tüketiciye gıdanın en en ucuz haliyle ulaşımını sağlayacak kanalları nasıl oluşturabiliriz, bu yönüyle de fikirler oluşturacağız. Türkiye'mizin çok ihtiyaç duyduğu ulusal tarım politikalarına da ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyoruz.

Bu kadim kentlerimizin belediye başkanları olarak sorumluluğumuzun bilincinde ve dayanışmayla ülkemize, milletimize çok değerli hizmetler üretebileceğimizin de farkında olan bireyler olarak bu paylaşımın hem şahsi görev alanımıza hem sorumlu olduğumuz kentlere ve iyi biliyoruz ki ülkemize büyük katkı sunacağı bilinciyle bu toplantımızı başlatmış bulunuyoruz."

Çalıştay, basına kapalı olarak devam ediyor.