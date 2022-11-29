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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta yapacakları tanıtım toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri, "CHP sadece bir adaya oy istemeyecek. CHP dar bir anlayışla da oy istemeyecek. CHP bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek" derken, "Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle" ifadelerini kullandı

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık mesajı
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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bütün sorunları çözmek mümkün. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Bu topraklarda hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin" diye sözlerine başladı.

Emeklilerin sorunlarına dikkat çeken CHP lideri, "14 milyona yakın emeklimiz var. İntibak sorunları var, emekli büyümeden pay almıyor, kanun çıkardılar. Ekonomik büyüden emekliler pay almasın diye kanun çıkaranlara oy verirseniz benim iki elim yakanızda olur. Türkiye'nin büyümesinden pay almayacak bir sınıf olarak tarihe geçtiniz. Emeklilerin yüzde 80'i açlık sınırı altında aylık alıyor. Bazı bankaların emeklilerine ikramiye bile ödenmiyor. Emeklilerin sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.

CHP lideri, "Eczacılar da bu ülkede güleryüzle her vatandaşa hizmet edecek" derken, "25 bin fahri Kuran Kursu eğitmeni var. Peki niye kadro verilmiyor? Bu kardeşlerime sesleniyorum; 6-7 ay sonra kadrolar sizin hakkınız, hakkınızı teslim edeceğim" dedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ EYLEMLER

"Her şeyin başı bilgidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bilgiyi üreten insanlar vardır. Bilgiyi üreten yerin adı üniversitedir. Üniversiteler bilgi üretirse o ülke çok hızlı büyür. Bilim insanları o yüzden el üstünde tutulur. Bilim insanları sorulması gereken soruyu sordukları için çok değerlidir. Bilim insanı hepimize katkı verir. Bilimi ve aklı iktidar yaptığınız zaman sorunları çözersiniz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Boğaziçi Üniversitesi hepimizin gözbebeği olan üniversitedir. Bir dönem KHK çıkardılar, üniversite hocaları kendi rektörlerini seçmesin dediler. Boğaziçi Üniversitesi sorunlarla karşı karşıya. O üniversitede profesörlük yapabilecek yetenekte olmayan bir kişi rektörlük yapıyor. Üniversiteler bilim üretebilmeli. Siz bunu yapmadıkça üniversite hocaları yurtdışına gidiyor. Bir üniversite hocası için 'Üniversiteye girmeyeceksin' diye karar alınıyor. Türkiye'deki bütün üniversite hocalarına sesleniyorum; üniversitelerde de liyakat olacak. YÖK denek kurum kaldırılacaktır, üniversiteler özgür ve özerk olacaktır" ifadelerini kullandı.

3 ARALIK TANITIM TOPLANTISI

"Yol arkadaşlarımız yola çıktığında ne istediğimizi anlatacağız" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "O kadar zavallılar ki 'Adayınız kim' diye soruyorlar. Geçenlerde Erdoğan bir vizyon açıkladı. 2,5 saat tek başına kürsüdeydi. Devleti tek kişiye teslim ettiğinizde, vizyonu tek bir kişi açıklar. Biz böyle bir anlayışla yarının Türkiye'sini inşa edemeyiz" dedi.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP sadece bir adaya oy istemeyecek. CHP dar bir anlayışla da oy istemeyecek. CHP bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP, güç birliğine oy isteyecek. CHP, oyları daha iyi bir yaşam için, yeni bir Türkiye hayali için isteyecek. Çünkü biz ülkeyi krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için mücadele ediyoruz. 50 yıldır bu ülkede hep ekonomik krizler var. Biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz.

Çok çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Geleceğimiz, evlatlarımız için umutluyum. Umudu ve mutluluğu beraber yaşatmak zorundayız. Bütün insanlarımızı kucaklayabiliriz. Bu toplum hasletlerine yeniden geri dönecektir.

Dünyaya da seslenmek isterim; insanımız senin ucuz işgücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp toplama alanın değildir. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, çevrecilikte, hayvan haklarında rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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