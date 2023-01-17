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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Siz mi beni korkutacaksınız? Hodri meydan gelin görüşelim
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Siz mi beni korkutacaksınız? Hodri meydan gelin görüşelim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT tartışmalarına ilişkin “Şimdi buradan bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum; be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar... Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin görüşelim" dedi

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Siz mi beni korkutacaksınız? Hodri meydan gelin görüşelim
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Türkiye'nin sorunlarına değinen CHP lideri, "İşin uzmanlarıyla uzun uzun tartışıyoruz. Ürettiğimiz çözümler sahadan elde ettiğimiz verilerden yola çıkan çözümler" dedi. "Halk ne bekliyor" diye soran Kılıçdaroğlu, "Herkes istikrar bekliyor, fiyat istikrarı bekliyor. Maaşına zam yapıyorsunuz ama ete, peynire daha çok zam yapıyorsunuz. Kiralar çok yüksek. Gençlerimizin ciddi sorunları var" diye konuştu.

CHP lideri, "Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum; yüzbinlerce ailenin suyu, elektriği, doğalgazı kesik. Geliri olmayan veya düşük gelirli hiçbir ailenin elektrik, suyu, doğalgazı kesilmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla kimse elektriksiz, susuz, gazsız kalmayacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum; 3,6 milyon Suriyelinin gelişine kim imkan verdi? Benim elimden işimi aldı diyorsan altı okun altına mührünü basacaksın. En geç 2 yıl içinde bütün mülteciler evlerine dönecekler" dedi.

"3 bin civarında SMA'lı çocuğumuz var" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Sizin için de az kaldı diyorum, çocuklarınız SGK tarafından tedavi edilecek. Bir insanın değeri her şeyin üzerindedir" dedi.

CHP lideri, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin öğretmeni atayacağız. Ardından köy okullarını açtıktan sonra 100 bin öğretmen daha atayacağız. Okulda beslenme işini tamamen devlet yapacak. Bütün öğretmenler kadrolu olacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Liyakat derken rüşvet alan büyükelçileri de çağıracağız. Küçük tasarruf sahiplerini koruyup borsayı yeniden yapılandıracağız. Yolsuzlukları önleyeceğiz ve TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu'nu kuracağız. Bizim iktidarımızda yolsuzluklar tarihe karışacak.KİT kanunda sözleşmeli personelin de kadroya alınması lazım. Bilim insanlarına ihtiyacımız var, onların da kadroya alınması lazım" ifadelerini kullandı.

SADAT TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'de canlı yayında Sadat reklamının çıkması ile beraber başlayan tartışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet etti. Sonra olanlar herkesin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. Mesaj net, sizin için geleceğiz diyorlar. Benim için geleceklermiş.

Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar, büyük resmin bir parçası. Her şeyin temelinde tek bir şey var, o da çok para. Halkımızdan çalınan bir para. Bu iktidar döneminde çetelerin çaldığı 418 milyar dolar. Açık ve net söyledim; tahsil edeceğim rakam budur, 418 milyar dolar tahsil edeceğiz ve alacağız.

Önce benimle konuşmak istediler, kapıyı yüzlerine kapattım. Sonraki aşamaya geçtiler. Bu işe bazı medya organlarını da soktular. Hapislerden çıkan mafya artıkları, medya ünlüleri, satın alınan gazetecileri, yöneten merkezleri de var.

Her türlü operasyona başvurdular. Bilmedikleri bir şey var; Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Kararımdan dönmedim ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Yeni bir şey değil, uzun zamandır bu tehditler var.

Şimdi buradan bu paramilliter yapılara seslenmek istiyorum; be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar... Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin görüşelim.

Açıkça söyleyeyim, yaşarsak hayatımız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni durduramaz. Bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Bu ülkenin parasıdır o para. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı."

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