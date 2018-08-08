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Son dakika: Tezcan: Kurultay tartışması bitti, Genel Başkan kurultayı toplamayacak

Son dakika... CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Tezcan, yeni CHP yönetimi hakkında da "Kılıçdaroğlu yeni çalışma ekibi oluşturacak. Değişim süreci 1 ay içinde tamamlanacak" dedi. Parti içindeki olağanüstü kurultay talebine ilişkin Tezcan, "Bu imzalarla kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkan'ın da kurultayı toplama iradesi yoktur, toplamayacağını açıklamıştır. Bu tartışmanın doğal olarak bitmesi gerekir" ifadelerini kullandı

08.08.2018 - 13:19 | Güncelleme: HABERTURK.COM

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, imza toplayan muhaliflerin olağanüstü kurultay talebi için, "Bu imzalarla kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkan'ın da kurultayı toplama iradesi yoktur, toplamayacağını açıklamıştır. Bu tartışmanın doğal olarak bitmesi gerekir. İmza toplayan arkadaşlarımızın hiçbiri ötekileştirilecek arkadaşlarımız değildir. Partiyi kurultay tartışması içinde tutmanın faydalı olacağına inanmıyoruz. Bunun da bir anlamı olduğunu düşünmüyoruz" dedi. 

CHP Sözcüsü Tezcan, CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Tezcan'ın açıklamalarından satır başları:

"100 GÜNÜ HEBA ETME PLANI"

"Man Adası'ndaki dolarları bozdurdun mu? Milletten fedakarlık beklerken, millete bunun hesabını ver. Daha Man Adası dolarlarının hesabını vermemiş Erdoğan, milletten yastık altı dolarlarını bozdurmasını bekliyor. AK Parti'nin 16 yıllık iktidarında, ekonominin geldiği nokta; 1 tweetlik ekonomi. Bu dolarkolik bir ekonomi anlayışının sonucu. Bu faiz, kur, enflasyon kıskacı altında verimsiz bir ekonomiye teslim eden anlayış. Bunlar yastık altı dolarla sorunun çözüleceğini sanan bir acziyet içindeler. Sorunun nedeni olanlar, sorunun çözümü olamazlar.

Ocak ayı itibariyle asgari ücret 427 dolardı, bugün 305 dolara düştü. Bunların beceriksizliği nedeniyle asgari ücretli yüzde 35 gelir kaybına uğradı. Türkiye açların ve yoksulların çoğunlukta olduğu bir ülke haline geldi. Son yoksulluk ve açlık rakamlarına göre, bir aile 7932 lira altında gelir elde ediyorsa yoksul. Açlık sınır 2 bin 130 lira. AK Parti Türkiye'yi açların ve yoksulların ülkesi haline getirdi.

 

Bu tablo varken, 100 günlük bir paket açıkladılar. Türkiye'nin 5 temel sorununa hiçbir çözüm içermeyen paket. Erdoğan'ın 100 günlük paketi, 100 günü heba etme paketidir. Ekonomi, demokrasi, eğitim, dış politika ve toplumsal barış, Türkiye'nin 5 temel sorunudur. Bunlara yönelik bir şey yok. Seçim öncesi verdikleri vaatlerin hiçbirisi yok. 3600 ek gösterge vereceklerdi, yok. Bunlar nereye gitti, paketin dibine mi düştü? Milletin oyunu alırken bu sözleri verip oyunu aldınız.

5 Haziran 2018'de Erdoğan diyordu ki, "Şu seçimler bitsin, bunlarla hesaplaşacağız" diyordu. Ne oldu, dolar aldı başını gidiyor? Hani hesaplaşacaktın? Bu anlayıştan millete refah çıkmayacak, bu çok açık ortaya çıktı.

Bu 100 günlük pakette eğitimle ilgili de bir şey göremiyorsunuz. LGS bu iktidarın utancıdır. 1 milyon 180 bin öğrenci sınava girdi, 190 bini açıkta kaldı. 122 bini de istediği yere giremedi. Ardından YKS oldu. Başarısızlık rekoru. Bu nasıl bir eğitim sistemi yarattıklarının göstergesi. Bu çocuklarımızın başarısızlığı değil, iktidarın başarısızlığı. Kendi ideolojilerine göre nesiller yaratmak isteyen bu anlayış, çocuklarımızın geleceğini çalmıştır. Önümüzdeki süreç bu iflas eden iktidarı değiştirmekten geçiyor.

"YENİ ÇALIŞMA EKİBİ OLUŞTURULACAK"

Seçimlerden sonra il ve ilçe örgütlerimizde, parti organlarımızda gelecek planlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bugün MYK toplantımızı yaptık. Bütün MYK'daki arkadaşlarımızın sayın genel başkanımıza teşekkür ettiler. Sayın Genel Başkanımızın her zaman MYK'yı belirlemek ve değiştirmek yetkisi dahilindedir. Tüm arkadaşlarımız, genel başkanımızın tasarruflarını destekleyeceklerini beyan ettiler. Önümüzdeki süreçte CHP'nin yönünü çizmek ve partiyi hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak ve Türkiye'nin yol haritasını belirlemek için yeni bir çalışma ekibi genel başkanımız tarafından oluşturulacaktır. Biz de kendisine destek vermeye devam edeceğiz."

SORU-CEVAP

* Teknik olarak istifadan bahsetmek mümkün olmuyor. MYK arkadaşlarımız Sayın Genel Başkanın her türlü tasarrufunu destekleyeceklerini ifade ettiler.

* Hiçbir şekilde 630 imza teslim edilmedi. Bu bilgileri paylaştık. Genel Merkezimize teslim edilen imza sayısı 618'di. 4'ü usulüne uygun değildi, 4 imza mükerrerdi, 5'i istifa etmiş delege imzası düşünce 605 imza. 5 imzanın gerekçesi farklı. 31 imza geri çekildi. Bu imzalarla kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkan'ın da kurultayı toplama iradesi yoktur, toplamayacağını açıklamıştır. Bu tartışmanın doğal olarak bitmesi gerekir. İmza toplayan arkadaşlarımızın hiçbiri ötekileştirilecek arkadaşlarımız değildir. Partiyi kurultay tartışması içinde tutmanın faydalı olacağına inanmıyoruz. Bunun da bir anlamı olduğunu düşünmüyoruz.

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YORUMLAR 33
  • Misafir 2 dakika önce
    Bir ak partili olarak oy vermek isterim ama maalesef CHP de Umut yok
  • Misafir 13 dakika önce
    Muharrem ince parti kurmalı
  • Misafir 24 dakika önce
    sonra gel neden akpliler oy vermiyor de,neden versinler ki şuraya bak ahır gibi parti oldu,dolar olacak 20 tl akp lilerin umrunda olmayacak olan bize olacak,sizin beceriksizliğiniz yüzünden,oy toplamak ne kadar zor olabilir onu bile beceremediniz
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