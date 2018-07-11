TBMM Başkanlık seçimi için CHP'nin adayı da belli oldu. Partideki istişareler sonucunda Erdoğan Toprak ismi üzerinde uzlaşıya varıldı.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; CHP heyeti bugün adayının başvurusu için Meclis Genel Sekreterliği'ne gidecek. Meclis'teki oylamanın ilk 2 turunda 401 oya ulaşan olmazsa seçim 3'üncü tura kalacak. 3'üncü turda salt çoğunluk yeterli olacak.

Cumhur İttifakı içerisinde yer alan AK Parti ve MHP Binali Yıldırım'ı destekleyecek. İYİ Parti ise Hayrettin Nuhoğlu'nu aday göstermişti.

HDP'nin ise adayı henüz belli değil.