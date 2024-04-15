Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 15 Nisan 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

15 NİSAN 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

4 - 7 - 32 - 42 - 58 - 64

JOKER 65 + SÜPERSTAR 73

SÜPERSTAR NEDİR?

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SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.