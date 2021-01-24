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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Çin'de maden faciası: Mahsur kalanlardan 11'i kurtarıldı! - Haberler
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Çin'de maden faciası: Mahsur kalanlardan 11'i kurtarıldı!

Çin'de altın madeninde meydana gelen patlama sonucu mahsur kalan 22 madenciden 11'i bugün kurtarıldı.

SON DAKİKA: Çin'de maden faciası: Mahsur kalanlardan 11'i kurtarıldı! - Haberler
Çin'deki maden faciasında yeni gelişme!
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DHA

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia'da bulunan Wucailonghushan altın madeninde patlama meydana gelmişti.

Patlama nedeniyle mahsur kalan 22 madenciden 11'inin patlamadan 14 günün ardından kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan madencilerden birinin durumunun ağır olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Açıklamada, denetimlerin mart ayına kadar süreceği, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı aktarılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia'da bulunan Wucailonghushan altın madeninde 10 Ocak'ta patlama meydana gelmişti.

Patlama sebebi ile 22 madenci madende mahsur kalmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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