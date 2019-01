Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Aday toplantımızın partimiz ve Sakaryamız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. İki dönem Serdivan Belediye başkanlığı, iki dönemdir de Sakarya Belediye Başkanlığı yapan Zeki Toçoğlu kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyetler diliyorum.

Sakarya'nın tercihini hizmet siyaseti, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Sakarya her dönemde olduğu gibi bu dönemde de bu büyük davanın yükünü omuzlamaya talip olmuştur. Biz de Sakarya'nın yaptığı fedakarlıklar karşısında diyoruz ki belediyelerde de en iyi hizmete layıktır.

"BUNLAR ÇOK CİDDİ RAKAMLAR"

AK Parti olarak tek amacımız Sakarya'yı hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır. Bunun için 31 Mart'taki seçimlerde AK Parti teşkilatlarına çok büyük iş düşüyor. Sadece seçmen kütüklerini sağlam şekilde takip ettiğimizde yapacak çok işimiz olduğu ortaya çıkıyor. Askıya çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinde 504 bininin burada kayıtlarının olmadığını gördük. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinden 222 bini AK Parti üyesi. Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Sakarya'da da şu şekilde; ilk defa oy kullanacak genç sayısı 12 binden fazla. Bir önceki seçime göre yeni gelen seçmen sayısı 16 bin 500 civarında. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan sayısı 11 bin 500'e yakın. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayan 6 binin üzerinde. Bunlar çok ciddi rakamlar. Listelerdeki bu farklılıklardaki doğru şekilde takip edip gereken işlemleri yaparsak milletimiz gönlünde gereken yere sahip olabiliriz. Seçmen kütüklerinde isimlerinde isimleri yer almayanları bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize, ilçenize gelen üyelerle hemen irtibatta bulunacaksınız.

"ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ"

Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz. CHP laf. Birileri gibi iftiranın, yalanın, çirkefliğin gölgesine sığınmıyor, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaşıyoruz. Bugün Karasu'da dev bir tesisin temellerini attık. Bay Kemal inşallah izlemiştir, izlememişse akşam haberlerinde izlesin.

Hep söylüyorum, kale içeriden fethedilir. Yani, bir teşkilatın kadınların ayaktaysa, yoldaysa, kapı kapı dolaşıp toplumun hanımlarıyla el ele oluyorsa, bu teşkilat iktidardır. Gençlik de bir teşkilatın dinamosudur. Bizde o da var, o da var. Yanlışa yanlış demek, doğruya doğru demek bizim siyaset anlayışımızın temelini oluşturur.

Her il ziyaretimizde olduğu gibi yaptıklarımızın kısa bir özeti paylaşayım. Milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak bunu paylaşmayı kabul ediyorum. Bakınız, iktidarlarımız döneminde 16 sene, Sakarya'ya 24 kat trilyon yatırım yaptık. Bunu teşkilat olarak kadın, gençlik kolları hep anlatmanız lazım. Bay Kemal'in yatırım falan derdi yok. Onun SSK'da genel müdür olduğu zaman hastanelerin durumu ortadaydı. Şimdi sağlıkta farklı bir dönem yaşanıyor. Bu kaynaklar eğitimde, 3 bin 136 yeni derslik inşa ettik. 9 bin 438 kişilik yurt binalarını hizmete soktuk. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini kurduk. 28 bin seyirci kapasiteli stadyumu, sosyal tesisleri inşa ettik. Sakarya'nın şimdi Süper Lig'e çıkması lazım. Stat var ama PTT Lig'de 1'inci sırada, yetmez. Son 16 yılda Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine 1,3 kat trilyon tutarında sosyal yardım yaptık. 17 hastane toplam 47 eseri Sakarya'ya kazandırdık Bay Kemal haberin var mı? 6 sağlık tesisimizin inşası da sürüyor. Sakarya Şehir Hastanemiz de ihale sürecinde.

Ben, CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; gelin bu oyunu bozun. Cumhur İttifakı var, karşısında da zillet, illet ittifakı var. Bunlara gereken dersi vermemiz lazım. TOKİ aracılığıyla 7 bin 362 konutu sahiplerine teslim ettik. Bölünmüş yol uzunluğunu 401 km'ye çıkardık. Karasu Limanı'nı işletmeye açtık. Demiryolu projemiz devam ediyor. Sakarya'da 2 baraj, 1 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 5 gölet de inşa ediliyor. Çiftçilerimize 1,5 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Sakaryalı kardeşlerimizin 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da hizmete devam diyerek, gönül belediyeciliğine destek vereceklerine inanıyorum.

"500 MİLYON DOLARLIK YATIRIMIN İLK ADIMINI ATTIK"

BMC firması tüm etapları bittiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak, 500 milyon dolarlık bir yatırımın ilk adımını attı. Şimdi temelini attığımız ilk kısım 2020'de hizmete girecek. Savunma sanayimizin önemli şirketlerinden olan firmamız hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya hem de ihracata yönelik çalışacak. Birileri her devirde olduğu gibi bugün de ülkemizin önünü kesmek için her yola başvuruyor. Arifiye'deki tank fabrikamızla alakalı, bizler Cumhurbaşkanlığı olarak burada satış değil, özelleştirme değil, işletme devri yaptık. BMC'ye, 25 yıllığına işletmesini verdik. BMC buraya 50 milyon dolar yatırım yapacak. Daha modern tesis olsun, bütün tankların vs. araç gerecin modernizasyonu yapılsın. Burada çalışanlar çıkarılmayacak, özlük haklarında düşme olmayacak ve 2 sene sonra Karasu biter, oraya gitmek isteyenler gidecek.

Kıbrıs'ta stratejik ortaklarımız telsizle önümüzü kesmeye çalıştılar. ASELSAN'ı kurduk. Şimdi tanklarımızı yapıyoruz, bakımlarını yapmak istiyoruz. 10 bine yakın eleman alınacak, bu elemanları Sakarya'dan alacağız. Birileri çıkıyor bu CHP zihniyeti bunun önünü kesmeye çalışıyor. Bunlarda yerli-milli olmak yok. Bu konularda CHP'ye yüklenince birileri rahatsız oluyor. Hala kendi savaş uçağımızı üretmek için çırpınıyoruz. İHA'ları nasıl yaptıysak uçağımızı da yapacağız. Bir yandan F-35'lerin yapımına ortak olduk, diğer yandan Hürkuş'u geliştirdik. Bu ülkede 1930'lu- 1940'lı yıllarda uçak üretiliyordu. Fakat dönemin yöneticilerinin ferasetsizliği nedeniyle ihracat izinleri de askıya alınmış. Etimesgut'ta askeri uçak üretimine yönelik tesis kurulmuştu. Askeri uçak siparişi verilmesi için dönemin Hava Kuvvetleri'ne gidenler, ABD bedava uçak veriyor diye geri çevrildi. Nuri Killigil'in silah fabrikasının sabotajla ortadan kaldırılması da tarihimizin başka karanlık sayfasıdır. Savunma sanayimizde bir takım hamleler başlatılmışsa da burada da işler yürümez hale gelir.

"BÜTÜN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Hükümete geldiğimizde savunma sanayinin stratejik önemini gördük. Böylece savunma sanayimizin dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 35'lere düşürdük. Şimdi Nuri Demirağ'a yaptıkları gibi müteşebbislerimizi yıldırmak istiyorlar. Biz bütün girişimcilerin yanındayız. Onlarla savunma sanayimizi çok daha güçlü kılacağız.

Verimsizlik, hantallık, kendini yenileyememe gibi pek çok handikap bizi bu alanda da yeni arayışlara itti. TSK'ya bağlı vakıf, vakıf şirketleri nispeten özel sektörü gibi çalışsa da istediğimiz verimi alamıyoruz. Her fırsatta tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza; herhangi bir konuda, bir ürünün ve hizmetin ülkemize tasarımı, üretimi mümkünse gerekirse daha çok para ve zaman harcayıp bu yönde hareket etmeliyiz. Yurtdışında hazır alınmayacak. Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekti, artık bu devri kapatıyoruz. Artık dışarıdan gelecek bedava yardımlara güvenerek, içerideki atılımları engelleyecek zihniyet yoktur. Müteşebbislerimizin arkasında yerli ve milli atılacak adımlara destek verecek bir Cumhurbaşkanı, bir devlet vardır. Fitnecilerin tahriklerine aldırmayın. Onların derdi, Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulmasına engel olmaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ