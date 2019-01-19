Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, şu mesajları verdi:

“DAVA ERLERİYLE DEVAM”

Kişisel hesaplarını partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi davasının emrinde değildir. Biz yolumuza, şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini yüceltecek, zafere taşıyacağız.

"KESİNTİSİZ KUTLAYACAĞIZ"

Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecan ve anlamla kutlayacağız. 2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz, kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz.

“TAZMİNAT KOMİSYONU KURDU”

Bay Kemal diyor ki, çiftçiler aç, çiftçilerin elinden toprakları alındı. Samsunlu işçilerimize toplamda 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Ama bundan haber yok. Bunun derdi yalan, iftira. İşi gücü yalan. Şu anda devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelir. Bunun tazminatlarını ödemek üzere tazminat komisyonu CHP’nin içinde kurdular. Onlardan toplanan paralarla tazminatları ödeyecekler. Rahat rahat yalan söyleyebilecek.

KENEVİRİN MERKEZİ VEZİRKÖPRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vezirköprü adayının İbrahim Sadık Edis olduğunu açıklarken kenevir ekimi ile ilgili olarak da mesaj verdi. Erdoğan, "Samsun Vezirköprü’de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Vezirköprü bu işin merkezi olacak" dedi.

KAZADA ÖLEN FUTBOLCULARA ANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.

AK PARTİ'NİN SAMSUN ADAYLARI

"58 ilimizde adaylarımızın tanıtımını yaptık. Sıra Samsun’daki adaylarımızı tanıtmaya" diyen Erdoğan, Samsun adaylarını tanıttı. Alaçam ve Asarcık belediyeleri Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir

19 Mayıs: Osman Topaloğlu

Atakum: Zihni Şahin

Ayvacık: Halil Kalaycıoğlu

Bafra: Hamit Kılıç

Canik: İbrahim Sandıkçı

Çarşamba: Halit Doğan

Havza: Sebahattin Özdemir

İlkadım: Erdoğan Tok

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik: Nurhan Yapıcı

Salıpazarı: Halil Akgül

Tekkeköy: Hasan Togar

Terme: Ali Kılıç

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Alaçam: İlyas Acar (MHP)

Asarcık: Şerif Kılağuz (MHP)



